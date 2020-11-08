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Aliyev: Kritik öneme sahip Şuşa kenti işgalden kurtarıldı

8 Kasım 2020
İlham Aliyev





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’nın işgalden kurtarıldığını duyurdu.







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8 Kasım 2020

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