Aliyev: Azerbaycan ordusu 13 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’dan geri alınan köylerin isimlerini açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, “Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Gubadlı ilinin Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı ve Alakurşak köylerinin de kurtarıldığını söyledi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130’dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’dan geri almıştı.