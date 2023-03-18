Ali Yöney, Yenicami-Y.Dumlupınar maçını yorumladı

Atatürk Stadı’ndaki futbol mücadelesinde 5 gol izlendi. İki defa yenik duruma düşen Yenicami mücadeleden galip gelmeyi başardı. Hascan ve Ali Bayır maçın göze batan oyunculardı. Hascan’ın teknik özelliğine Ali Bayır’ın gücü eklenince Yenicami rakibe üstünlük sağladı ve kazandı.

Yenicami ikinci devrede disiplinli oynamaya devam etti, kritik gol rakibin savunmadan çıkarken kaptırdığı top ile bulundu.

Kenar yönetim de takımı iyi yönetti. Maçın son bölümünde rakibin baskısını ve uzun toplar ile yan topları kaleci Ercan başarılı şekilde önledi ve siyah beyazlılar maçtan 3_2 galip gelmeyi başarmıştır. Geçen hafta Cihangir galibiyetini taçlanlandırmış oldular.

Konuk ekip Dumlupınar öne geçtiği müsabakada galip gelmeyi başaramadı. Oyunu çirkinleştirmeden mücadele verdiler. Orta sahada Hascan’a önlem alınamadı.

İkili mücadelelerde Yenicami üstünlük kurdu.Orta saha oyundan düştüler ve kalelerinde goller gördüler.

Moral ve motivasyon yüksek olan Yenicami takımı skor avantajını mücadelenin sonuna kadar taşıdı. YAK iyi yolda gidiyor.

Maçın hakemleri skora hata yapacak karar üretmediler . Maçın 4.hakemi Hüseyin Özkan’ın kenar yönetim ile yüksek sesli sözlü diyaloğu hoş değildi.