Ali Yöney, GG-Göçmenköy maçını yorumladı; Göçmenköy 3 puanı hak etti.

Futbol Süper Lig’de olay-out hattından kurtulma mücadelesi veren China Bazaar Gençlik Gücü ile Göçmenköy sezonun bitimine 2 hafta kala karşı karşıya geldi.

Ruso’da 3 puanı hak eden taraf Göcmenköy’dü.

Zorlu maçın ilk devresinde rakip kale ağlarını 2 defa havalandırdılar. İkinci devrede savunmayı ön planda tutarak oynadılar ve kritik maçtan 2-0 galip ayrılmasını bildi.

Göçmenköy bu galibiyetle puanını 26 yapmış oldu.

Play-off maçları çok çetin geçecek Gençlik Gücü sahada iyi mücadele etmemesinin karşısında haftayı puansız kapattı ve 22 puanda kaldı.

GG’nin en iyisi diye kendinden söz ettiren Hasan maçta hiçbir varlık gösteremedi. Camia ondan çok şey bekliyor. Toparlanmalısın Hasan.

Maçı kazanan Göçmenler sahadan mutlu ayrıldı. Burak güzel oyununun karşısında sebest vuruştan golünü de attı. Maçın adamıydı bence.

Hakemler başarılı yönetim gösterdi.