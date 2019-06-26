Ali Karal Düzkaya’da

Esentepe kalecisi Ali Karal, 165 bin TL bonservis bedeli ile Düzkaya’ya transfer oldu. Esentepe alt yapısından yetişen ve uzun süredir kırmızı-beyazlı formayı giyen tecrübeli kaleci Esentepe ile yollarını ayırması sonrasında bazı kulüplerin takibine girmişti. Düzkaya elini çabuk tutarak Ali Karal’ı kadrosuna katmayı başardı.
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