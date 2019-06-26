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Ali Karal Düzkaya’da

Esentepe kalecisi Ali Karal, 165 bin TL bonservis bedeli ile Düzkaya’ya transfer oldu

26 Haziran 2019

Esentepe kalecisi Ali Karal, 165 bin TL bonservis bedeli ile Düzkaya’ya transfer oldu. Esentepe alt yapısından yetişen ve uzun süredir kırmızı-beyazlı formayı giyen tecrübeli kaleci Esentepe ile yollarını ayırması sonrasında bazı kulüplerin takibine girmişti. Düzkaya elini çabuk tutarak Ali Karal’ı kadrosuna katmayı başardı.

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