Ali Karal Düzkaya’da

Esentepe kalecisi Ali Karal, 165 bin TL bonservis bedeli ile Düzkaya’ya transfer oldu. Esentepe alt yapısından yetişen ve uzun süredir kırmızı-beyazlı formayı giyen tecrübeli kaleci Esentepe ile yollarını ayırması sonrasında bazı kulüplerin takibine girmişti. Düzkaya elini çabuk tutarak Ali Karal’ı kadrosuna katmayı başardı.