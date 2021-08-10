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Alex Teixeira resmen Beşiktaş’ta

10 Ağustos 2021
Alex Teixeira





Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu.







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10 Ağustos 2021


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