Alex Teixeira resmen Beşiktaş’ta

Be\u015fikta\u015f, Brezilyal\u0131 orta saha oyuncusu\u00a0Alex Teixeira\u00a0ile s\u00f6zle\u015fme imzaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\nSiyah-beyazl\u0131 kul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131:\r\n\r\n\r\n\r\n"Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz, 2021-22 sezonu transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda, Brezilyal\u0131 orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile s\u00f6zle\u015fme imzalam\u0131\u015ft\u0131r.\r\nKul\u00fcb\u00fcm\u00fcze \u00f6nemli hizmetlerde bulunaca\u011f\u0131na inand\u0131\u011f\u0131m\u0131z Alex Teixeira\u2019ya Be\u015fikta\u015f Ailesi\u2019ne ho\u015f geldin der, ba\u015far\u0131lar dileriz."\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n