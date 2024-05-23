Alevkayası’na tırmanacaklar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Alevkayası’na tırmanacaklar

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Alevkayası’na tırmanacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı bu Cumartesi günü uzun bir aradan sonra tekrar kullanılacak olan Çeşme-Alevkayası yolunda gerçekleştirilecek.

 


5 yarıştan oluşacak şampiyonaya bu yıl ilgi artarken, geçtiğimiz sezon Şampiyonu Deniz Denner, Tırmanma Şampiyonasında adlarından sıkça söz edilen daha önceki sezonların başarılı sürücüsü Kemal Topçuoğlu ,Güney Kıbrıs Time Attack Şampiyonu Loucas Christoforou, E4 Kategorisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık, son Ralli Şampiyonu Enver Haskasap’ında da içinde bulunduğu 25 sürücü Alevkayası’nda en iyi zaman için yarışacak. Yapılacak tırmanma yarışı aynı zamanda Mahalli Ralli Şampiyonası “Ahmet Demirel Ralli Kupası”na da puan verecek.

 

25 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 da start alacak olan yarışta seyirci alanı Alevkayası Çeşme olarak bilinen noktada olacak. Tunning Torch sponsorluğunda, Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek, Eurol,Near East Bank, Limon, Gopro,Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts katkıları ile de yapılacak ikinci tırmanma yarışının servis alanı da Alevkayası piknik alanında konumlanacak.

 

Kayıt listesi ise şu şekilde:

 

SIRA NO               KAPI NO               TAKIM   PİLOT     CO-PİLOT             ARAÇ     SINIF

1             1             Denner Racing Team       Deniz Denner     Ömer Topçu        Mitsubishi Lancer Evo         E2

2             2             Jiklas Racing Team           Loucas Christoforou                       Talex      E1

3             3             Jiklas Racing Team           Andreas Christofou                        Crosskart             E1

4             4             B.Topçu Racing Team       Kemal Topçuoğlu                             Honda Civic AWD               E2

5             5             Sistem Co Racing Team   Emre Erosal        Emre Türkelman               Ford Fiesta                E2

6             6             NEUDRİFT Racing TEAM Enver Haskasap Halil Mulla           Volkswagen Polo R5               S2

7             7             Sistem Co Racing Team   Ömer Karanfil    Gökhan Bolatçıoğlu          Mitsubishi Lancer Evo VI     E2

8             8             NEUDRİFT Racing TEAM Ahmet Öksüzoğluları        Olgun Tan            Nissan Silvia               E4

9             9             B.Topçu Racing Team       Behiç Topçu        Ahmet Demiray  Honda Civic        E3

10           10           Team YAN YAN   Ahmet Bağrıaçık               Hakan Bağrıaçık Nissan Silvia        E4

11           11           NEUDRİFT Racing TEAM Güner Şevketoğlu             Arkın Şevketoğlu               Mitsubishi Lancer Evo IX S2

12           12                         Tancan Kemaler Gökhan Özkarayel            Nissan Silvia        E4

13           14                         Gölgem Paşa      Ali Paşa Subaru Impreza E2

14           15                         Şenol Çelepçi      Mustafa Kemal Baran      Ford Fiesta Proto              S2

15           16           B.Topçu Racing Team       Hasan Karlıtaş    Vedat Coşar        Honda Civic        E3

16           17           Tuning Torch Racing        Ömer İlhan Sayar             Selen Bilgimer    Nissan Silvia               E4

17           18           Team YAN YAN   Yaşam Karakurt  Ali Kutluhanlar    Toyota Soarer     E4

18           19           Team YAN YAN   Muhammet Dağdaş                       Nissan 350z        E4

19           20           Tuning Torch Racing        Görkem Eren      Onur Gani           Nissan Silvia        E4

20           21                         Kürşat Güdül                     Nissan Silvia        E4

21           22           B.Topçu Racing Team       Hüseyin Şüküroğlu            Şükrİ Büyükhüseyin               Mitsubishi Lancer Evo IX E2

22           23                         Yakup Şah            Fuat Güngörmüş              Honda Civic        E3

23           24                         Buğra Gürkanlar                Hasan Sonat        Bmw E36             E4

24           25                         Fevzi Çokdan      Serdar Kumru     Mercedes 180c  E4

25           26           Team YAN YAN   Huri Bağrıaçık     Sarp Toprak Ölmez           Nissan Skyline    E4

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar