Alevkayası’na tırmanacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı bu Cumartesi günü uzun bir aradan sonra tekrar kullanılacak olan Çeşme-Alevkayası yolunda gerçekleştirilecek.

5 yarıştan oluşacak şampiyonaya bu yıl ilgi artarken, geçtiğimiz sezon Şampiyonu Deniz Denner, Tırmanma Şampiyonasında adlarından sıkça söz edilen daha önceki sezonların başarılı sürücüsü Kemal Topçuoğlu ,Güney Kıbrıs Time Attack Şampiyonu Loucas Christoforou, E4 Kategorisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık, son Ralli Şampiyonu Enver Haskasap’ında da içinde bulunduğu 25 sürücü Alevkayası’nda en iyi zaman için yarışacak. Yapılacak tırmanma yarışı aynı zamanda Mahalli Ralli Şampiyonası “Ahmet Demirel Ralli Kupası”na da puan verecek.

25 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 da start alacak olan yarışta seyirci alanı Alevkayası Çeşme olarak bilinen noktada olacak. Tunning Torch sponsorluğunda, Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek, Eurol,Near East Bank, Limon, Gopro,Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts katkıları ile de yapılacak ikinci tırmanma yarışının servis alanı da Alevkayası piknik alanında konumlanacak.

Kayıt listesi ise şu şekilde:

SIRA NO KAPI NO TAKIM PİLOT CO-PİLOT ARAÇ SINIF

1 1 Denner Racing Team Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo E2

2 2 Jiklas Racing Team Loucas Christoforou Talex E1

3 3 Jiklas Racing Team Andreas Christofou Crosskart E1

4 4 B.Topçu Racing Team Kemal Topçuoğlu Honda Civic AWD E2

5 5 Sistem Co Racing Team Emre Erosal Emre Türkelman Ford Fiesta E2

6 6 NEUDRİFT Racing TEAM Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo R5 S2

7 7 Sistem Co Racing Team Ömer Karanfil Gökhan Bolatçıoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI E2

8 8 NEUDRİFT Racing TEAM Ahmet Öksüzoğluları Olgun Tan Nissan Silvia E4

9 9 B.Topçu Racing Team Behiç Topçu Ahmet Demiray Honda Civic E3

10 10 Team YAN YAN Ahmet Bağrıaçık Hakan Bağrıaçık Nissan Silvia E4

11 11 NEUDRİFT Racing TEAM Güner Şevketoğlu Arkın Şevketoğlu Mitsubishi Lancer Evo IX S2

12 12 Tancan Kemaler Gökhan Özkarayel Nissan Silvia E4

13 14 Gölgem Paşa Ali Paşa Subaru Impreza E2

14 15 Şenol Çelepçi Mustafa Kemal Baran Ford Fiesta Proto S2

15 16 B.Topçu Racing Team Hasan Karlıtaş Vedat Coşar Honda Civic E3

16 17 Tuning Torch Racing Ömer İlhan Sayar Selen Bilgimer Nissan Silvia E4

17 18 Team YAN YAN Yaşam Karakurt Ali Kutluhanlar Toyota Soarer E4

18 19 Team YAN YAN Muhammet Dağdaş Nissan 350z E4

19 20 Tuning Torch Racing Görkem Eren Onur Gani Nissan Silvia E4

20 21 Kürşat Güdül Nissan Silvia E4

21 22 B.Topçu Racing Team Hüseyin Şüküroğlu Şükrİ Büyükhüseyin Mitsubishi Lancer Evo IX E2

22 23 Yakup Şah Fuat Güngörmüş Honda Civic E3

23 24 Buğra Gürkanlar Hasan Sonat Bmw E36 E4

24 25 Fevzi Çokdan Serdar Kumru Mercedes 180c E4

25 26 Team YAN YAN Huri Bağrıaçık Sarp Toprak Ölmez Nissan Skyline E4