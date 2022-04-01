Alayköy’de önemli açılış

Alayköy İlkokulu’nun kütüphanesi ve Zeka Oyunları Odası düzenlenen törenle öğrencileri hizmetine açıldı.

Kütüphane ve Zeka Oyunları Odası’na bağış yapanların da katıldığı törende öğrenciler çeşitli etkinlikler sundular.

Törende konuşan Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay eğitime yapılan yatırımları önemine dikkat çekti ve “yapılan araştırmalara bakıldığında kitap okuyan toplumların, okuma oranı düşük toplumlara göre eğitim ve kültür seviyesinde çok ileride olduğu görülmektedir. Kavga, hırsızlık, anlaşmazlık gibi sorunlara kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş toplumlarda çok az rastlanmaktadır” dedi

Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay’ın konuşması şöyle:

“Ünlü bir İngiliz şairin söylediği “Bir damla mürekkep, bir milyon kişiyi düşündürebilir.” sözlerindeki gibi, insanları düşünen, sorgulayan, çalışkan ve üretken yapmanın yolu okumaktan geçer.

Kitap okumak ! Bu iki kelime , içerisinde o kadar çok özellik barındırıyor ki, saymakla bitmez. Daha çocukken, etrafımızdaki büyükler ve öğretmenlerimiz bize kitap okumamızı öğütlerler, kitap okumanın faydalarından bahsederlerdi. Bu nasihatlerin hiçbiri boş değildir. Yapılan araştırmalara bakıldığında kitap okuyan toplumların, okuma oranı düşük toplumlara göre eğitim ve kültür seviyesinde çok ileride olduğu görülmektedir. Kavga, hırsızlık, anlaşmazlık gibi sorunlara kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş toplumlarda çok az rastlanmaktadır.

Alışkanlıkların ve bağımlılıkların en güzeli olan kitap okuma alışkanlığını öğrencilerimize kazandırmak amacıyla Kütüphaneler Haftasında, okulumuzda çeşitli etkinlikler yaparak , öğrencilerimizde farkındalık yaratmayı amaçladık. Bu etkinliklerin içerisinde, bu anlamlı haftada öncelikle okulumuza, ilerleyen zamanlarda ise köyümüze hizmet vermesini planladığımız kalıcı bir eserin, okul kütüphanemizin açılışını gerçekleştirmek istedik.

2008 yılında Sivil Savunma Teşkilatının hediye ettiği kitaplıklarla okul kütüphanesi olarak kullanılmaya başlanan bu oda, zaman içerisinde bu önemli işlevinden uzaklaşmış ve maalesef bir ambara dönüşmüştü. Okul müdürü olarak göreve başladığım 2019 yılından itibaren, bu odanın tekrardan eğitime kazandırılmasını hedeflerimiz arasına alarak, Okul Aile Birliğimiz ve öğretmenlerimizle çalışmalara başladık.

Bu amaçla ilk ziyaretimizi, o dönemde Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürü olarak görev yapan Sn. Alkın Gedikoğlu’na gerçekleştirdik. Alkın Bey’den almış olduğumuz destek sonrasında ise çalışmalarımızı hızlandırdık. Sivil Savunma Teşkilatımızın katkılarıyla eski kapı ve pencerelerimizi alüminyum ile; İlköğretim Dairesi Müdürümüz Sn. Hakkı Başarı’nın onayı ve katkılarıyla ise odanın seramiklerini yeniledik, masa ve sandalyelerimizi temin ettik. Daha sonra kütüphanemizde olmayan kitaplara elektronik kitap (E-Kitap) sitelerinden erişerek okuyabilmek , sesli kitap sitelerinden küçük öğrencilerimize kitaplar dinletmek ve internet üzerinden istenilen bilgilere ulaşmak amacıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresinin katkılarıyla alınan etkileşimli televizyon ile kütüphanemizi eğitimdeki en son teknoloji ile donattık ve yaklaşık 35 metrekarelik bir alana sahip olan bu küçük odamızı, işlevi çok büyük bir oda haline dönüştürdük.

Kütüphane odasının donanımı ile ilgili hazırlıklarımızı yaparken, TC Lefkoşa Büyükelçililiği Gençlik ve Spor Koordinatörlüğünün katkıları ve Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesinin iş birliğinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları kurslarına üç öğretmenimiz katılarak eğitim alma imkanı bulmuştur. Şubat ayında ise 74 adet Akıl ve Zeka Oyunu okulumuza teslim edilmiştir. Bu oyunların okulumuza kazandırılmasını sağlayan Eğitim Ortak Hizmetler Daire Müdürümüz Sn. Cengiz Topel Uzun’a, TC Lefkoşa Büyükelçililiği Gençlik ve Spor Koordinatörü Sn. Mithat Tekçam’a, ayrıca Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonuna teşekkürlerimi sunarım.

Okulumuzda başka bir boş odanın olmamasından dolayı, kütüphane hedefi ile çıktığımız bu yolda , kitapların ve akıl oyunlarının beyin gelişimini destekleyen ortak özelliklerini göz önünde bulundurarak, aynı oda içerisinde öğrencilerimizin kullanımına sunmayı uygun gördük. Bölgemiz ile birlikte birbirine paralel bir şekilde büyüyen, gelişen ve öğrenci sayısı artan okulumuza ilerleyen günlerde yeni sınıflar yapılması halinde öğrencilerimize farklı odalarda daha işlevsel bir kullanım imkanı yaratabileceğimizi düşünmekteyim.

Kütüphane ile Akıl ve Zeka Oyunları odamızın tadilatında ve donanımında katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımıza, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına, Kıbrıs Vakıflar İdaresine ve Okul Aile Birliğimize bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.

Bu noktada şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Evet bugün sizlerin katkılarıyla hazırladığımız Kütüphane ile Akıl ve Zeka Oyunları odasının açılışı için buradayız ama son iki buçuk yılda pandemi dönemi içerisinde yine sizlerin de katkı ve destekleri ile okulumuzun çok önemli ihtiyaçlarını tamamladık. Okulumuzun etrafını çevreleyen bahçe demirlerinin ve kapılarının yapılması, öğrenci ve öğretmen tuvaletlerinin yıkılıp yeniden yapılması Bakanlığımızın, Vakıflar İdaresinin, Alayköy Belediyesinin, Okul Aile Birliğimizin ve KTEV’in katkıları ile tamamlandı. Fen Laboratuvarımız, yine Bakanlığımızın ve AB’nin katkıları ile okulumuza kazandırılan çok büyük bir yatırım oldu. Açılışımızdan sonra sizleri Fen Laboratuvarımızı da gezmeye davet eder, bu önemli ihtiyaçlarımızın giderilmesinden dolayı sizlere bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.

Şu an ise okul nüfusumuzun artmasından dolayı sınıf ihtiyacımız en önemli sorunumuz olarak görülmektedir. Ek sınıf projemiz hazırlanmış ve tüm izinleri alınmıştır. Bu projemizi gerekirse yine böyle bir işbirliği içerisinde çalışarak yardım ve destekleriniz ile en azından 2 sınıfımızı Eylül ayında eğitime kazandıracağımıza yürekten inanıyorum.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Kitapları seviniz. Onlar yaşamınızı daha çekici bir hale sokacak olan dostlarınızdır. Sizlerin kullanımına sunulan bu odadan öğretmenlerinizin kontrolünde en iyi şekilde yararlanacağınızı, okuyacağınız kitaplarla, öğreneceğiniz bilgilerle ve oynayacağınız oyunlarla düşünme becerinizi, kelime dağarcığınızı ve iletişim becerilerinizi geliştireceğinize olan inancım tamdır.”