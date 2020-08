Alanis Morissette’den sekiz yıl sonra yeni albüm

‘Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı, uzun bir bekleyişin ardından dokuzuncu stüdyo albümü’u çıkardı.

46 yaşındaki şarkıcı, önceki albümünü 2012 yılında çıkarmıştı.

Morissette, ilk albümü Jagged Little Pill’in 25’inci yılını bu yaz çıkacağı turne ile kutlamayı planlıyordu, ancak corona virüs salgını nedeniyle turnesi iptal edildi.

Sanat hayatına Nickelodeon’un You Can’t Do That on Television dizisinde oynayarak başlayan Morissette, daha sonra ilk single’ını çıkardı. İkinci albümüyle istediği başarıyı yakalayamayan Alanis Amerika’ya gitti ve 1995’te dünyanın en çok satan çıkış albümü (33 milyondan fazla) olan Jagged Little Pill’i çıkardı.