FutbolSpor

AKSA’dan Çetinkaya’ya katkı

3 Şubat 2020

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde spora da destek veren AKSA ENERJİ, ülkemizin köklü kulüplerinden olan Çetinkaya Türk Spor Kulübü’ne katkıda bulundu.

Aksa Enerji Üretim A.Ş Santral Müdürü Şener Şentürk, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Dr.Bülent Dizdarlı’ya ziyarette bulundu. Şentürk’e ziyarette sarı-kırmızılı forma takdim edildi. Ziyarette konuşan Çetinkaya Türk Spor Kulübü başkanı Bülent Dizdarlı, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor kulüplerinin içinde olduğu sıkıntılı durumu değerlendirdi.

Dizdarlı: AKSA’nın katkısı bizlere nefes aldıracaktır

Dizdarlı, Aksa Enerji’nin kendilerinde zor dönemde çok ciddi bir katkı yaptığını belirterek, bunun nefes almalarına yardımcı olacağını belirtti. Dizdarlı yaptığı konuşmada spor kulüplerinin ekonomik anlamda oldukça zorda olduğunu hatırlatarak, amaçları arasında gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi. Özelde Çetinkaya Spor Kulübü’nün genelde tüm spor kulüplerinin çok ciddi mali ihtiyaçları olduğunu belirten Dizdarlı, AKSA Enerji Üretim A.Ş Santral Müdürü Şener Şentürk’e teşekkürlerini iletti.

Şentürk: Spor kulüplerine katkı, gençliğe hizmet olarak döner

AKSA Enerji Üretim A.Ş Santral Müdürü Şener Şentürk ise yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk spor tarihinin en başarılı kulüpleri arasında yer alan Çetinkaya’nın ülke gençliği için verdiği hizmetlerin devam etmesine atıfta bulunarak, böylesi güzide bir camiaya katkı koymaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Aksa’nın sosyal sorumluluk alanında büyük katkılar yaptığını, bundan sonraki süreçlerde de katkılarının devam edeceğini ifade eden Şentürk, spor kulüplerinin toplum için önemini bildiklerini, bu kuruluşlara yapılan katkıların gençlere hizmet olarak döndüğünü belirtti.

Şentürk, Dizdarlı ve ekibinin gençlere verdiği önemi yakından takip ettiklerini aktararak, bu vizyonlarının devam etmesi temennisinde bulundu.

 AKSA ÜRETİM ENERJİ A.Ş BASIN SORUMLUSU

DENİZ GÜRGÖZE



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Dev maçta Trabzonspor sevindi: 2-1

Dev maçta Trabzonspor sevindi: 2-1

2 Şubat 2020
Photo of İçim Fit Cup sürüyor

İçim Fit Cup sürüyor

2 Şubat 2020
Photo of Dev maçta Trabzonspor sevindi

Dev maçta Trabzonspor sevindi

1 Şubat 2020
Photo of Hamitköy’den saha açıklaması: “Soyunma odası temiz bırakıldı”

Hamitköy’den saha açıklaması: “Soyunma odası temiz bırakıldı”

1 Şubat 2020
Photo of Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları

1 Şubat 2020
Photo of Yenicami soyunma odasına giremedi

Yenicami soyunma odasına giremedi

1 Şubat 2020
Photo of Arda Turan Süper Lig’de kulüpsüz kaldı

Arda Turan Süper Lig’de kulüpsüz kaldı

1 Şubat 2020
Photo of Tablo güzel

Tablo güzel

1 Şubat 2020
Photo of Beşiktaş’ın kadrosunda bir ‘Prince’

Beşiktaş’ın kadrosunda bir ‘Prince’

31 Ocak 2020
Photo of Beşiktaş, Boateng için girişimlere başladı

Beşiktaş, Boateng için girişimlere başladı

31 Ocak 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı