Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Spor Dairesi’nden federasyonlara aktarılan bütçeler konusunda zehir zemberek açıklama geldi

SPORDA VİZYON YOK POPÜLİZM VAR: Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, “Bu ülkede sporda vizyon mizyon yok. Bu ülkede sadece ambargolar arkasına saklanılarak popülizm var. Ambargoyu bize siyasilerimiz uyguluyor. Uluslararası tenis federasyonu sıralamasında 131 numarada olan tenisçiyi 2 sette eleyen, bu ülkede doğmuş, bu ülkede yetişmiş bir KKTC vatandaşı Eliz Maloney ile her siyasinin boy boy foto çekiyor ama katkı yapılmıyor

ONAY VERİLEN 11 BİN TL’Yİ ALAMADIK: Futbola açıklanan 8,5 milyon TL yanında BTM ligine ek 1 milyon TL daha veriliyor. Ayrıca tüm tesislerin bakımı da Spor Dairesi tarafından karşılanıyor. Futbol hep söyledik dünyanın gerçeği, verilsin, fakat ona verilirken, diğer sporlara da verilsin. Biz 2019 yılında 108 bin TL’ye mal olan Dünyanın en önemli tenis antrenörlerinden Lluis Bruguera ile yapılan kamp için Spor Dairesinden onay alınan 11 bin TL’yi bile alamadık

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Spor Dairesi’nden federasyonlara aktarılan bütçeler konusunda zehir zemberek açıklama yaptı. Gazioğlu açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Gazioğlu’nun açıklamaları:

“Aklımızla dalga geçmeyin, çocuklarımızın geleceğiyle oynamayın!

Açıklanan bütçelerden sonra değişen bütçeler. %70 ile 8,5 milyon açıklanan, ardından 1 milyon daha BTM’ye ek verilen bütçe. %70den fazla artış olmayacak denilerek başından yanlış yapılan, yapılması gereken hak edene hak ettiğini vererek federasyonlar arasındaki açılan makası, adaletli kapatacak bir artış düzeni . Fakat %420 artışın yapıldığı bütçe.

Olmadı spor dairesi yönetim kurulu!”

“Futbola verilsin fakat diğerlerine de verilsin”

“Federasyon Başkanı olarak 1 yılı, yönetici olarak 3’üncü yılı doldururken, hükümetlerin sürekli olarak sporda vizyondan bahsettiğini gördüm.

Bu ülkede sporda vizyon mizyon yok. Bu ülkede sadece ambargolar arkasına saklanılarak popülizm var. Ambargoyu bize siyasilerimiz uyguluyor.

2019 yılı içerisinde Tenis Federasyonu olarak 100 bin TL’lik federasyon bütçesi, 40 bin TL de yurtdışı temas katkısı aldık. Bu katkıların toplamı 140 bin TL yaparken, 2020 yılı bütçemiz 170 bin TL oldu. Fakat yurtdışı temas katkısının bu yıl yapılmayacağı söyleniyor. Faaliyetleri 12 ay devam eden, bünyesinde kendi bütçesinden ödediği 2 çalışanı olan (3850×2×12= 92 bin 400 TL), kort bakımı, en az futbol saha bakımı kadar masraflı olan, saha bakımları federasyonun ve kulüplerin kendi bütçesinden karşılanan, dünyanın en popüler 5 sporundan birisi olan tenis, bu ülkede maalesef siyasiler tarafından oy potansiyeli düşük olarak görülüyor ve değer görmeyen sporlar arasında tutuluyor.

Futbola açıklanan 8,5 milyon TL yanında BTM ligine ek 1 milyon TL ve tüm tesislerin bakımı spor dairesi tarafından karşılanıyor. Futbol hep söyledik dünyanın gerçeği, verilsin, fakat ona verilirken diğer sporlara da verilecekse verilsin.”

Türkiye milli takım seçmelerine gidecek sporculara katkı yok

“Biz 3 yıl boyunca yoğun temaslarda bulunup, sonunda Türkiye milli takım seçmelerine her kategoride 2 sporcumuzu doğrudan katmak için bir protokol imzaladık. Bu da yılda 20 çocuğun Türkiye’de sadece 1 haftalık turnuva oynaması demek. Maalesef bu turnuva için Spor Dairesine yaptığımız 50 bin TL’lik ek bütçe talebi olumsuz karşılanacak. Aldığımız ilk cevap bu yönde. Ki takdir edersiniz kafile 23 kişi olsa, uçak bileti ve konaklama 50 bin TL’nin cok üzerinde olur. Bu da demektir ki verdiğimiz 3 yıllık emek çöp olacak.

Bunun yanında Türkiye’nin uluslararası tenis dünyasında çıkışta olduğu bu donemde, bizim gençlerimiz Türkiye’de ciddi başarılar yakalamaya başladı. Türkiye Şampiyonası ve yaz kupalarında elde edilen başarılarımız var. Başarıların artmasi için daha fazla turnuva oynamak gerekli. Bu bütçe ve imkânlarla bu imkânsız.”

“Eliz Maloney ile fotoğraf çektiriyorlar”

“Diğer yandan son oynadığı turnuvada uluslararası tenis federasyonu sıralamasında 131 numarada olan tenisçiyi 2 sette eleyen, bu ülkede doğmuş, bu ülkede yetişmiş bir KKTC vatandaşı Eliz Maloney var. Her siyasinin başarılı sporcumuz olarak boy boy foto çektiği fakat katkı yapmadığı Eliz Maloney.

Ailesi kendi imkanlarıyla Eliz için çabalıyor. Fakat devlet desteği olmadan bu serüvende başarı çok zor. İnşallah Eliz’e gerekli destek bulunacak. Eliz bu ülkenin gururu olacak. Dünyada ilk yüze girecek, göğsümüz kabaracak. O gün geldiğinde foto çekmek isteyen eminim çok olacak. Eliz’in yerinde olsam bugün destek vermeyenlere ambargoyu ben uygularım.”

“Popülizm yüzünden geri götürülüyoruz”

“Federasyonlar arası bütçelerde yıllardır yapılan adaletsiz dağılımdan kaynaklı makas sürekli açılıyor. Bugün ileriye gitmek yerine popülizm yüzünden sürekli verdiğimiz emekler heba edilip geri götürülüyoruz.

2019 yılı içerisinde federasyonumuza 108 bin TL’ye mal olan, Dünyanın en önemli tenis antrenörlerinden Lluis Bruguera ile yapılan kamp için spor dairesinden onay alınan 11 bin TL’lik katkıyı bile alamazken, 18 milyonluk federasyonlar bütçesinden tenise layık görülen, 30 bin TL’lik artışı da gerekirse spor dairemize iade edebiliriz. Artış yaptık diye yeter ki bizimle dalga geçmesinler.”