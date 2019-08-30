Diğer SporlarSpor

Akıncı: Tenisin ülke sporu içerisinde hak ettiği yeri almasını can-ı gönülden arzu ediyorum

30 Ağustos 2019

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Kupası, sahibini buldu. Müsabakaları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ve Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’yla birlikte izlediği müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa, plaket ve madalyalarını sundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BRT Spor’a yaptığı açıklamada, tenisin güzel bir spor dalı olduğunu ve ilgiyle tenis müsabakalarını izlediğini belirterek, “Tenisin, ülke sporu içerisinde layık olduğu yeri almasını can-ı gönülden arzu ediyorum” diye konuştu.

Gençlerin tenise olan ilgisinin artmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, gençlerin tenis sporuna yönelik teşvik edilmesi gerektiğini belirterek “Yıllar sonra Cumhurbaşkanı olarak yeniden böyle bir olayda katkımız olduğu için mutluyum. Bu alanda ilgi duyup alın teri döken gençlerimize başarılar diliyorum. Turnuvada kazanan ve kaybeden yok; tüm gençler kazanmıştır” diye konuştu.

Etiketler

İlgili Makaleler

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kaldı

30 Ağustos 2019

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

29 Ağustos 2019

Falcao transferinde taraftarı heyecanlandıran yeni fotoğraf

29 Ağustos 2019

UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar bugün çekilecek

29 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı