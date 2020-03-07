Kıbrıs

Akıncı: İnsanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir

7 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir” dedi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lokmacı geçiş kapısında bugün düzenlenen barışçı gösteriye Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından biber gazı ile müdahale edilmesi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Her iki tarafta da saptanmış bir corona virüs vakası yokken ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi böyle bir önleme gerek görmezken kapıların tek yanlı bir kararla Rum yönetimince kapatılması ne kadar zeminsiz ve orantısız bir eylem olmuşsa, bugün protesto için bir araya gelen insanlara biber gazı sıkılması da o kadar orantısız bir güç gösterisi olmuştur.

Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir.

Bugün gereksiz olduğu hemen herkesçe kabul edilen kapıların tek yanlı kapatılması kararının gecikmeksizin düzeltilmesi gerekliliği ortadadır.

Dünyayı tehdit eden bu riske karşı ortak çalışmalara bilimsel  bir zeminde ve gerektiği şekilde birlikte devam etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güzelyurt Polis Müdürlüğü telefon hattında arıza

Güzelyurt Polis Müdürlüğü telefon hattında arıza

6 Mart 2020
Photo of İtalya’dan dönen kişiler Sağlık Bakanlığı’yla irtibata geçecek

İtalya’dan dönen kişiler Sağlık Bakanlığı’yla irtibata geçecek

6 Mart 2020
Photo of Hafta sonu Lokmacı’da eylem var

Hafta sonu Lokmacı’da eylem var

6 Mart 2020
Photo of Lefkoşa Türk Lisesi’nde ikinci öğretmen de açığa alındı

Lefkoşa Türk Lisesi’nde ikinci öğretmen de açığa alındı

6 Mart 2020
Photo of Güneyde Nazi selamı yapan taraftar tutuklandı

Güneyde Nazi selamı yapan taraftar tutuklandı

6 Mart 2020
Photo of Kadınlar meclis önünde eylem düzenliyor

Kadınlar meclis önünde eylem düzenliyor

6 Mart 2020
Photo of Ledra sokağı eylemcileri hakkındaki şikayetler geri alınıyor

Ledra sokağı eylemcileri hakkındaki şikayetler geri alınıyor

6 Mart 2020
Photo of Kapıların yeniden açılmasına yönelik girişimler devam ediyor

Kapıların yeniden açılmasına yönelik girişimler devam ediyor

6 Mart 2020
Photo of Güzelyurt’ta ve diğer bölgelerde elektrik kesintisi

Güzelyurt’ta ve diğer bölgelerde elektrik kesintisi

6 Mart 2020
Photo of Güneyde Debenhams mağazaları kapanıyor

Güneyde Debenhams mağazaları kapanıyor

6 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı