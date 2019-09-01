Kıbrıs

Akıncı ile Lute yarın yeniden biraraya gelecek

1 Eylül 2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nun BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bugün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yazılı açıklamada bulundu.

Burcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
“BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bugün uzun ve yararlı bir görüşme yaptık.

Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durduğumuz konulardaki açık ve net olan tutumumuzu ayrıntıları ile izah etti.
Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramları ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Lute, Cumhurbaşkanımız ile yarın da görüşme arzusunu iletmiştir.

Görüşme, yarın öğleden sonra gerçekleşecektir”.

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