Kıbrıs

Akıncı, Hristofyas’ın vefatıyla ilgili sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı

21 Haziran 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, “Yaslı eşi ve ailesinin, AKEL camiasının ve Kıbrıs Rum toplumunun acısını paylaşırım” dedi.

Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı taziye mesajında, “Uzun yıllar AKEL Genel Sekreterliği görevinde bulunmuş, Rum Yönetimi’nin eski liderlerinden Demetris Hristofias’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. En başta yaslı eşi ve ailesinin, AKEL camiasının ve Kıbrıs Rum toplumunun acısını paylaşırım” ifadelerine yer verdi.

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