Kıbrıs

Akıncı: Hayatımızı sadece Türkiye’den gelen suyla sürdüremeyiz

12 Ocak 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayatımızı sadece Türkiye’den gelen suyla sürdüremeyiz” dedi.

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı‘nın açıklaması şöyle:

Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru hattında yaşanan sorun nedeniyle Geçitköy barajına su akışı bir süre duracaktır. Bu sürenin kısa tutulmasına çalışılacak olmasına rağmen tahmin edilenden daha uzun olabilir. Bugün Geçitköy barajındaki su seviyesini yerinde gördüm. Su hayattır. Ancak sadece Türkiye’den gelecek suya bağlı olarak hayatımızı idame ettirmek olmaz. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye’den borularla nakledilen su önemli bir proje..ama kendi kaynaklarımızı ihmal etmemek, topraklarımıza düşen her damla sudan yararlanmak, suyun derelerden denize akıp gitmesini bir ölçüde önlemek; ve su tasarrufuna önem vermek kaçınılmaz .”



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