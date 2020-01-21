Kıbrıs

Akıncı: Bilim diplomasisine en fazla ihtiyaç duyulan alan Doğu Akdeniz

21 Ocak 2020

Himayelerinde düzenlenen “Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu”nun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bilimin de diplomasinin de ortak hedefi insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını, daha iyi ve güzele doğru yol almasını sağlamaktır” dedi.

Bilim diplomasisine en fazla ihtiyaç duyulan alanının Doğu Akdeniz olduğunu kaydeden Akıncı, “Doğal gaz konusunda ikiye ayrılan bir yolun kavşağındayız. Ya gerginlik diplomasisi tercih edilecek -ki bugün yapılan budur; Rum dostlarımızın bizim kendilerine sunduğumuz önerileri geri çevirerek yapmaya çalıştıkları budur- ya da gelişmeler bilimsel verilere kulak verilerek iş birliğine evrilecek. Şu anda bunun işaretleri yoktur” şeklinde konuştu.

Akıl yolunda buluşmak, bilimsel verilere dayalı politikalar üretmek gerekirken, akıldan yoksun yollara girildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı projesinin inşası için 2 Ocak 2020’de imzaladığı Eastmed projesine işaret etti.

Akıncı, “Bu konuda bıkmadan usanmadan diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak lazım… Bu yolu bilimsel gerçeklerle güçlendirerek kat etmek lazım” dedi.

 “İki alanda sınır tanınmıyor; kültür sanat ve bilim”

Konuşmasında bilim ve sanat alanındaki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  “Yıllar içinde iki alanda sınır tanınmadığını saptadım. Biri kültür sanat, diğeri de bilim. Bizim gibi tanınmamış bir ülkenin sınırları aşmak gibi büyük bir derdi ve hedefi var. Kültür sanatta ve bilimsel başarılara son derece ihtiyacımız var” dedi.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kültür sanat alanındaki başarılarına değinerek, “KKTC’yi tanımıyorlar ama orkestrasını tanıyorlar” diye konuştu.

Kültür sanatta sınır tanınmamasının örneklerinin Kıbrıslı Türk ressamların güneyde, Kıbrıslı Rum ressamların da kuzeyde sergi açmasından, sanatçıların iki toplumlu orkestralarda sahne almasından görüldüğünü belirten Mustafa Akıncı, “Sayın Hasgüler Taksim Sahası’ndaki yürüyüşü nedeniyle sıkıntı yaşarken, sınırlar başka türlü aşılabiliyor, insanlar bir araya gelip yaratıcılıklarını sergileyebiliyor” dedi.

“Teknoloji çağında üreteceklerinizin önüne hiçbir sınır geçemez”

“Teknoloji çağında üreteceklerinizin önüne hiçbir sınır geçemez” diyen Cumhurbaşkanı, bazı üniversitelerde Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi kurulduğunu, bu alanda adımlar atan üniversiteler bulunduğunu kaydederek, bunların önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Bilim diplomasisi konusunda da konuşan, ilk kez bu konuda bir toplantı düzenlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünkü toplantının yeni ufuklar açmasını temenni etti, Hasgüler’i ve konferansı düzenleyen ekibi kutladı.

“Bana göre, bilim diplomasisine en fazla ihtiyaç duyulan, en güncel alan Doğu Akdeniz’dir” diyen Akıncı, şöyle devam etti:

“Doğal gaz konusunda ikiye ayrılan bir yolun kavşağındayız. Ya gerginlik diplomasisi tercih edilecek -ki bugün yapılan budur; Rum dostlarımızın bizim kendilerine sunduğumuz önerileri geri çevirerek yapmaya çalıştıkları budur- ya da gelişmeler bilimsel verilere kulak verilerek iş birliğine evrilecek. Şu anda bunun işaretleri yoktur.”

 “Bu diplomatik atak, hangi bilimsel akla ve verilere dayalı olarak yapıldı?”

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı projesinin inşası için 2 Ocak 2020’de imzaladığı Eastmed projesinin bilimsel verilere dayanmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları da söyledi:

“Bu diplomatik atak hangi bilimsel akla ve verilere dayalı olarak yapıldı? Egenin suları Akdeniz’e göre çok derin. Bin 900 kilometrelik bir mesafe, uzun, daha masraflı. Akıl yolunda buluşmak, bilimsel verilere dayalı politikalar üretmek gerekirken, akıldan yoksun yola girildiğini görüyoruz. Bu konuda bıkmadan usanmadan diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak lazım. Bu yolu bilimsel gerçeklerle güçlendirerek kat etmek lazım.”

 “Bilimsel iş birliği ciddi bir ihtiyaç”

Bilimsel iş birliğinin küresel ölçekte ciddi bir ihtiyaç haline geldiğini, bunun sadece doğal gaz, enerji için değil çevre, iklim, ekonomi gibi alanlar için de gerekli olduğunu belirten Akıncı, “Bilimin de diplomasinin de ortak hedefi insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını, daha iyi ve güzele doğru yol almasını sağlamaktır” dedi.



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