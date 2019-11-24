Akıncı: “Berlin’e açık bir gündemle yol haritasını belirlemek üzere gidiyoruz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’e açık bir gündemle yol haritasını belirlemek üzere gittiklerini kaydederek, “Yapıcı, haklarımızı koruyarak istikrarlı şekilde barışa ve çözüme hizmet eden tavrımızın karşılık görmesini ümit ediyoruz” dedi.

Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yarın Berlin’de yapılacak üçlü görüşmeye katılmak üzere KKTC’den ayrıldı.

Akıncı, Berlin’e hareketinden önce Ercan Havaalanı’nda basın açıklaması yaptı.

Açıklaması sırasında Akıncı’ya Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel eşlik etti.

Berlin’e açık bir gündemle gittiklerini kaydeden Akıncı, “Berlin’e hangi noktada olduğumuzu birlikte tespit etmek, bundan sonraki yolu nasıl yürüyeceğimizi kararlaştırmak, yani bir nevi yol haritasını birlikte çizmek üzere gidiyoruz” dedi.

Berlin toplantısının olumlu sonuçlar doğurmasını temenni eden Akıncı, “Çok büyük beklentiler yaratmak istemem. Açık bir gündemle gidiliyor. Yapıcı tavrımızın, haklarımızı koruyarak, istikrarlı şekilde barışa çözüme hizmet eden tavrımızın karşılık görmesini ümit ediyoruz. Sayın Genel Sekreter’in önemli bir rolü olacağını değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

“Bizim, başından beri tavrımız gerçekçi ve geçerli politikanın BM parametrelerinden ayrılmamak olduğunu yönündedir” diyen Akıncı, iki kurucu devlete dayalı, iki kesimli, iki toplumlu, egemenliğin iki eşit toplumdan kaynaklandığı siyasi eşitliğin ve kararlara etkin katılımın olacağı, her iki toplumun, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabileceği federal yapıya işaret etti.

Ucu açık süreçlerin geçmişe ait olduğu kaydeden Akıncı, “Sırf müzakere etmek için müzakere etme dönemi kapandı, sonuç odaklı, iyi planlanmış ve iyi aşamalandırılmış bir süreç gerekli” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yarın akşam görüşerek, salı günü öğle saatlerinde Berlin’den ayrılıp 20.30’da KKTC’ye dönecek.