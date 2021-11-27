Yaşam

Akıllı telefon kullanım yaşı 3’e kadar düştü

27 Kasım 2021
Akıllı telefon kullanım yaşı 3’e kadar düştü





Almanya’da yapılan bir ankete göre ebeveynlerin çocuklarına akıllı telefon satın aldığı yaş 3’e kadar indi. Anne ve babaların yarısı ise akıllı telefon için 6-11 yaşı öngörüyor.



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27 Kasım 2021


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