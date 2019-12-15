AKEL’den hükümete LNG eleştirisi

AKEL, Güney Kıbrıs’ta, sıvılaştırılmış doğal gazın tedarikine ilişkin altyapıların inşa edilmesi sözleşmelerinin, geçtiğimiz gün ilgili taraflarla imzalanmasının ardından, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Fileleftheros gazetesi AKEL’in yaptığı açıklamada, hükümete, doğal gaz ithalatında yaşanan yedi yıllık gecikme, hedeflerin değiştirilmesi konusunda eleştiriler yönelttiğini yazdı.

Habere göre AKEL açıklamasında, gecikmelerin ve hedefe ulaşılmamasından çok, en büyük sorunun, imzalanan anlaşmanın, elektrik ücretinin azalmasına yol açacak bir doğal gaz fiyatı sağlayacağının da kesin olmaması yönünde olduğunu belirtti.

Uzmanlar ve şirketler tarafından, daha ucuz doğal gaz veren seçeneklerin olduğu ve bunların yeteri kadar incelenmediğine dair dile getirilen seslerin günlük bazda arttığına dikkati çeken AKEL, Sayıştaylığın, tüm süreçte onlarca sorun, boşluklar ve aykırılıklar tespit ettiğini, Meclisin, Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) çalışmaya dahil olması yönündeki ödeneği bağladığını ve hükümetten, var olan soruların yanıtlarını beklediğini ifade etti.

AKEL, hükümetin; tercihleri konusunda yanıt vermek ve ikna etmek yerine, kutlamaları ileriye götürdüğünü ve anlaşmayı imzaladığını belirtti.

AKEL, tüm bunlara karşın ilgili çalışmanın ilerlemesini, doğru ve yasal prosedürlerin takip edildiği konusunda ikna olmak ayrıca çalışmanın sürdürülebilir olmasını da istediklerini ifade etti.

AKEL, hükümetin bir anlaşmayı imzalama konusundaki sabırsızlığının, Rum ekonomisini yeni maceralara sürükleyecek, kendilerine yüz milyonlarca külfet getirecek bir nokta yarattığını, ayrı zamanda elektrik fiyatının artmasına neden olmasının da üzücü olduğunu belirtti.

EDEK partisi ise farklı bir açıklama yaparak anlaşmanın imzalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EDEK ayrıca elektrik fiyatlarının gerçekten düşmesi yönünde kaynağı teşkil eden yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi konusundaki çabalarını da terk etmeyeceklerinin altını çizdi.