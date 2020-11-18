AKEL: Dasupoli Lisesi’nde kız öğrencilere yapılan saldırıyı kınıyoruz

Somut olarak, üzerinde barış ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinden yana sloganlar yazılı olan bir pankartı tutan iki kız öğrenci, neonazi “Hrisi Avgi-Altın Şafak”ın faşist sloganlarıyla ve küfürlerle bir grup öğrenci tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan bu saldırı olayının ardından en endişe verici olan okul yönetiminin bu saldırı karşısında gösterdiği gerekçelendirme tavrı ve toleranstır. Bu saldırı, eğitim ve Kıbrıs toplumu açısından utanç vericidir. Yurdumuzun okullarına aşırı sağcı ve milliyetçi unsurların sızmaları ve faaliyetleri ülkemizin yakın tarihinin en karanlık evrelerini hatırlatan tehlikeli bir olgudur.