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AKEL: Dasupoli Lisesi’nde kız öğrencilere yapılan saldırıyı kınıyoruz
AKEL Dasupoli Lisesi’nde kız öğrencilere yapılan saldırıyı kınadığını açıkladı.
AKEL’den yapılan açıklamada ” Dasupoli Lisesi içerisinde iki kız öğrenciye yapılan toplu saldırıyı AKEL en sert biçimde kınamaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Açıklama şöyle:
Dasupoli Lisesi’nde kız öğrencilere yapılan saldırıyı kınıyoruz
Kıbrıs Öğrenciler Koordinasyon Komitesi’nin gerçekleştirdiği yasadışı devleti kınama gösterisi sırasında Dasupoli Lisesi içerisinde iki kız öğrenciye yapılan toplu saldırıyı AKEL en sert biçimde kınamaktadır.
Somut olarak, üzerinde barış ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinden yana sloganlar yazılı olan bir pankartı tutan iki kız öğrenci, neonazi “Hrisi Avgi-Altın Şafak”ın faşist sloganlarıyla ve küfürlerle bir grup öğrenci tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan bu saldırı olayının ardından en endişe verici olan okul yönetiminin bu saldırı karşısında gösterdiği gerekçelendirme tavrı ve toleranstır. Bu saldırı, eğitim ve Kıbrıs toplumu açısından utanç vericidir. Yurdumuzun okullarına aşırı sağcı ve milliyetçi unsurların sızmaları ve faaliyetleri ülkemizin yakın tarihinin en karanlık evrelerini hatırlatan tehlikeli bir olgudur.
Eğitim Bakanlığı’nı bu kabul edilemez olay hakkında derhal tutumunu ortaya koymaya, öğrencilerin şikayetlerini incelemeye ve okul yönetiminin ortaya koyduğu tavra yönelik soruşturma başlatmaya çağırıyoruz.