AKEL, Bağımsızlık Yolu'nu ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 15, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

AKEL, Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

Güney Kıbrıs’tan AKEL partisi heyeti Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeye AKEL adına AKEL Merkez Komitesi üyesi ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili adayı Stavri Kalopsidiotu ve AKEL Merkez Komitesi üyesi ve Yeniden Yakınlaşma Bürosu Sorumlusu Elias Dimitriu katılırken, Bağımsızlık Yolu heyetinde ise Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu, Mali Sekreter Münür Rahvancıoğlu ve Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Mustafa Keleşzade yer aldı.


Görüşmede Kıbrıs ve Avrupa’da son yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri üzerine konuşuldu. Ayrıca Kıbrıslı Türk halkını ilgilendiren konular ve iki toplumlu ilişkilerde mevcut durum üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:AKELbağımsızlık yolu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar