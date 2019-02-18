Kıbrıs

Akdeniz Karpaz Üniversitesi BBC’ye tepki gösterdi

18 Şubat 2019

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, KKTC’deki üniversitelerle ilgili kötüleyici haber yayımlayan BBC’ye tepki gösterdi.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, kurulduğu günden bugüne kadar vizyon ve misyon hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretimde kaliteyi her zaman ilk sırada önemsemiş bir üniversite olarak, Kuzey Kıbrıs’ta, Türkiye’de ve bölgede en saygın üniversitelerden birisi olduklarını belirtti.

“Haber içeriğinde yazılı hususların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ve taraflı olarak, kasıtlı, Kuzey Kıbrıs’ı ve yüksek öğretimi kötü olarak hedef aldığını belirtmek isteriz” diyen Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörlüğü, bu kapsamda, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Yüksek Öğretim Kurumu (YÖDAK) tarafından akreditasyonlu olduğunu; bunun yanında, Avrupa’dan birçok bağımsız eğitim akreditasyon kuruluşlarından akreditasyonları bulunduğunu kaydetti.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörlüğü, “bu gibi haberler gerçeği yansıtmadığı gibi Dünya’nın en güzel coğrafyasında eğitim görmek isteyen öğrencileri de kötü yönde etkilemektedir” dedi.

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