Kıbrıs

Akçay’da kavga

8 Şubat 2020

07.02.2020 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Akçay’da bir açık alan içerisinde Ş.S. (E-51), İ.S.  (E-20), O.S. (E-26) ve A.S. (E-19), aralarında çıkan tartışma sonucunda A.D. (E-51) ve M.D. (E-51) ile kavga etmişlerdir.

Kavga sırasında İ.S. tasarrufunda bulunan bıçağı M.D.’nin (E-51) sol göğüs kafesine bir kez sokmak suretiyle yaralamıştır. Yaralı Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmıştır. Mesele ile ilgili olarak adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



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