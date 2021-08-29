Akar: KKTC’de barışçıl amaçlarla kullanılan İHA’yı bile tehdit olarak gösteriyorlar

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın sürekli provokasyonları, hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlerine işaret ederek,

“KKTC’de tamamen barışçıl ve insani amaçlarla kullandığımız İHA’yı dahi tehdit olarak göstermekten kaçınmıyorlar” dedi.

Kıbrıs’a barışın gelmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini de vurgulayan Akar, “Bizim çözümümüz egemen, eşit, bağımsız iki devlet. Bu konuda artık geriye dönüş yok” dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında önlemleri denetledi, sınırı inceledi.

Burada Ege’deki gelişmeler ve Kıbrıs sorununu değerlendiren Akar,

Türkiye’nin Ege’deki sorunların uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri içinde, siyasi yol ve yöntemlerle, diyalog çerçevesinde çözümünden yana olduğunu vurguladı.

Akar, “Komşuların iyi ilişkiler içinde olmasının komşu ülkelerin halkları için de önemli olduğunu herkesin, özellikle de komşumuz Yunanistan’ın yöneticilerinin görmesini bekliyoruz. Ama maalesef Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlara, hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Türkiye’ye karşı devamlı olarak tehdit dili kullanıyorlar. Ege’nin sanki tek sahibi onlarmış gibi taleplerde bulunuyor, bütün adaları silahlandırma çabasına giriyorlar. Uluslararası hukuka aykırı eylem ve söylemlerini göz ardı ederek sürekli olarak Türkiye’yi suçlayıcı açıklamalarda, provokasyon içinde bulunuyorlar. Yunan asker ve siyasilerin bu tutumunun çok yanlış olduğunu, iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayacağını da her fırsatta söyledik” dedi.

Akar, barışçı olduklarını iddia eden Yunanistan’ın Ege Denizi’nin uluslararası sularında teknik, bilimsel araştırma yapan gemileri, sadece eğitim görevini icra eden uçakları dahi taciz ettiğine de dikkat çekti.

Akar, “Bu yaptıklarını saldırgan bir eylem olarak görmeden Türkiye’yi suçlamakta ısrar ediyorlar. KKTC’de tamamen barışçıl ve insani amaçlarla kullandığımız İHA’yı dahi tehdit olarak göstermekten kaçınmıyorlar” dedi.

Akar, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını, Türk ve Yunan halkının rahat ve huzur içinde yaşamasını, mevcut imkanlardan faydalanarak refahının artırılmasını amaçladıklarını da belirtti.

Kıbrıs’a barışın gelmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Akar, “Bizim çözümümüz egemen, eşit, bağımsız iki devlet. Bu konuda artık geriye dönüş yok. Bununla alakalı yapılması gereken çalışmalar neyse bunların yapılıp tarafların rahata huzura ermesini sağlamamız lazım” dedi.