Akar: Fransa Türkiye’den özür dilemeli

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız gemisinin taciz edildiği iddiasıyla ilgili olarak “Askeri değil politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar. Fransa Türkiye’den özür dilemeli” dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya’daki Mehmetçik ile bir araya geldi, Orta Akdeniz’de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun’u ziyaret etti.

Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya’nın başkenti Trablus’taki temaslarını sürdürüyor.

Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile bir araya gelen Akar, Mehmetçiğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

Akar, konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken önlemler ile savunma ve güvenlik konularına değindi. Türkiye ile Libya arasında 500 yıla varan ortak tarih, kültür, anlayış ve inanç birlikteliği bulunduğuna işaret eden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada ciddi sıkıntı, haksızlık, adaletsizlik vardı. Biz de burada atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil.”

Yurt dışında görevli personelin sadece kendi görevlerini yapmadığını, aynı zamanda ülkelerini temsil ettiklerini ve bunun da kendilerine birtakım sorumluluklar yüklediğini bildiren Akar, şöyle konuştu:

“Bizim buradaki görevimiz askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık. Elimizden geldiğince Libyalı kardeşlerimize bu alanlarda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Darbeci Hafter’in bütün Libya’ya hakim olmak gibi hayali neredeyse gerçek olmak üzereydi. Fakat sizlerin katkılarıyla dengelerin değişmesi bunu durdurdu, engelledi. Bunu sadece biz değil dünya genelinde basın, akademi kurulları ve askeri çevreler de ‘Türkler geldi buranın kaderi, Hafter’in durumu değişti’ hükmünü rahatlıkla söylüyor.”

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) lideri Serrac’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı davet mektubu üzerine Libya’da görev yapmaya başladıklarını bildiren Akar, “Şimdi, o kadar devlet başkanının bulunduğu ve üzerinde mutabık kaldığı metni bir tarafa bırakmışlar Kahire’de kendilerine göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunlar işi sulandırmaktan, kaçak dövüşmekten başka bir anlama gelmiyor. Bu arada Mısır da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunların hiçbirinin geçerliliği yok, bunların niyetleri herhangi bir şekilde çözüm, birlik ve beraberlikten yana değildir. Kendi kişisel menfaatlerini yerine getirme çabasındalar. Bunların niyetleri belli” ifadelerini kullandı.

Libya ordusunun, başkentTrablus’un güneyi ile Terhune ve çevresinde Hafter’e bağlı güçler tarafından oluşturulan toplu mezarlardan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200’den fazla ceset bulduğunu anımsatan Akar, “Bu bir insanlık suçudur. Bunlara karşı mücadele eden insanlarla berabersiniz. Bu, onurlu bir durum ve tutumdur. Kederde de kıvançta da Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Libya Libyalılarındır.Biz Libyalıların hak ve hukukunu alması konusunda kendilerine uluslararası hukuka uygun metinler çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Libya’daki Türk askerinin görevini güzide bir şekilde yerine getirdiğine dikkati çeken Akar, “Burada yaptıklarınız tarihteki önemli yerini mutlaka alacaktır” dedi.Bakan Akar ve Orgeneral Güler, daha sonra Mitiga Hastanesi’ne geçti. Bir dönem Hafter milislerinin saldırılarına hedef olan hastanede incelemelerde bulunan Akar ve Güler, buradaki Türk sağlık personeli ile de sohbet etti.

Helikopterle TCG Giresun’a gitti

Bakan Akar ve Orgeneral Güler daha sonra askeri helikopterlerle Mitiga Havaalanı’ndan, Orta Akdeniz’de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisine geçmek üzere hareket etti.

Helikopterle TCG Giresun’a inen Akar ve Güler, Savaş Harekat Merkezi’nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Harekat Merkezi’ndeki görevlilerle tek tek görüşen Bakan Akar ve Güler gemi personeli ile bir araya geldi. Savunma ve güvenlik konularına ilaveten Akar, buradaki konuşmasında, Yunanistan’ın Ege’de son dönemde gerginliği artıran davranışlarına da dikkati çekti.

“Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 23 adanın 16’sının silahlandırılması, askeri statü kazandırılması kabul edilemez” diyen Akar, “Bu çok açık ve net şekilde Lozan’ı ihlaldir. Dünyanın hiçbir yerinde karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ada yoktur. EGEAYDAK’da hiçbir şekilde mutabakat sağlanmamışken ‘Hepsi benim’ diyorsunuz. Bazı Yunan akademisyenler, siyasiler, emekli askerler de bizim dediğimiz yönde yorumlar yapmaya başladı. Yunanlı dostlarımızdan aklıselimle yapılan bu değerlendirmeleri dikkate almalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Deniz Kuvvetleri’nin Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, şöyle devam etti:

“Ege, Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili hiçbir oldu bittiye meydan vermeyecek, müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’nin içinde olmadığı hiçbir çözüm uygun bir çözüm olmayacaktır, bunu herkesin bilmesi lazım. Türkiye, Kıbrıs’ta garantördür.Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin ve kendi haklarımızın gereği neyse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, aynı dikkat ve hassasiyetle yapmaya devam edeceğiz. Bizim hak ve menfaatlerimizin çiğnenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Diğer taraftan da iyi komşuluk ilişkileri, diyalog, barışçıl yol ve yöntemler çerçevesinde uluslararası hukuka, deniz hukukuna uygun şekilde yapılması gereken ne varsa yapacağız.”

Türk ve Yunan savunma bakanlıklarından askeri heyetlerin, ikisi Atina’da olmak üzere üç defa toplantı yaptığını hatırlatan Akar, dördüncü toplantının Ankara’da yapılmasını beklediklerini de söyledi.