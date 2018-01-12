Akansoy: Yüksek Adliye Kurulu Üyesi görevinden hemen istifa etmelidir

İçişleri ve Çalışma Eski Bakanı, CTP Milletvekili Asım Akansoy, Yüksek Adliye Kurulu Üyesi Özen Hürses’in görevini taşıyacak kapasitede ve olgunlukta olmadığını söyledi ve Hürses’i istifa etmeye çağırdı.

Eski Bakanlardan, Milletvekili Asım Akansoy, geçtiğimiz gün ülkede yaşanan siyasi gelişmeler üzerine siyasilere atıfta bulunarak, seviyesiz bir paylaşımda bulunan Özen Hürses’in istifa etmesi gerektiğini savundu. Asım Akansoy, facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Yargının genel işleyişi, düzenli çalışması, yargıçların ve mahkemelere bağlı kamu görevlilerinin görevlerine devamları, işlerin verimli bir biçimde yürütülmesi, yargıçların yetişmeleri ve mesleğin vakar ve onurunu korumaları yönünde gerekli önlemleri almak…” Yüksek Adliye Kurulu’nun yasal görevleri arasındadır.

Meclisi temsil etmesi için Yüksek Adliye Kurulu’na seçilen kişinin UBP partizanlığı yapması, açıkça siyasi tartışmalarda taraf olması sürdürdüğü görevi taşıyacak kapasitede ve olgunlukta olmadığını açıkça ortaya koymuştur.

Görevinden hemen istifa etmelidir. Kendisi, Yasa’nın gerektirdiği görevleri yapma kapasitesini yitirmiştir.

İstifa etmediği her bir gün gündemde kalacağı unutulmasın” dedi.