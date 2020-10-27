AİHM Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan karşısında haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi aleyhine açtığı iki davada tazminata mahkum edilmesi ile ilgili şikayetini haklı buldu.