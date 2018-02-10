Ahmet Necati Özkan, KKTC’yi UFTAA kongresinde temsil etti

Uluslararası Seyahat Acenteleri Birlikleri Federasyonu’nun (UFTAA) 5-7 Şubat tarihlerinde Tel Aviv’de düzenlediği kongrede KKTC’yi KITSAB Onursal Başkanı Ahmet Necati Özkan bireysel olarak temsil ettiğini açıkladı.

Kongrede Ahmet Necati Özkan’a ‘Award of Appreciation’(Takdir Ödülü) plaketi verildi.

Özkan, konuyla ilgili açıklamasında, ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Belçika, Çin, Japonya, Hindistan, Türkiye, Kenya ve Güney Afrika gibi ülkelerin temsil edildiği kongrede KITSAB’ın yer almamasının, yıllık aidatın ödenmemesinin ve bunun genel kurulda anons edilmesinin siyasi yönden KKTC için çok üzücü olduğunu belirtti.

Ahmet Necati Özkan, yıllarca mücadele ederek, Rumların ambargosunu ezerek 38 yıl uğraş sonucu UFTAA’ya üye yaptığı KITSAB’ın aidatın ödenmemesi halinde üyeliğinin iptal edileceğine işaret ederek, aidatın derhal ödenmesini talep etti.