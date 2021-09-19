AFP: Google Rus muhalefetinin içeriklerini engelledi

Ruslar 3 gün sürecek olan parlamento seçimleri için sandığa gidiyor ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin bir kez daha seçimlerden birinci olarak çıkacağı öngörülüyor.

Bu hafta sonu yapılacak seçim, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in 2024 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde iktidardaki hakimiyetini sağlamlaştırma çabalarının önemli bir parçası olarak görülüyor.

Google dokümanı ve Youtube videosu engellendi

AFP’nin haberine göre, ABD teknoloji devi Google, Rusya’nın medya otoritesi Roskomnadzor’un talebi üzerine hapisteki Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin çoğu ülkeden kaçan veya haziran ayında tutuklanan müttefiklerilerinin iki Google dokümanını ve iki YouTube videosunu engelledi.

Google’ın içerikleri engellemesi, cuma günü Google ve Apple’ın mağazalarından Rus muhalefet lideri Navalny’in müttefikleri tarafından oluşturulan uygulamanın kaldırmasının ardından geldi.