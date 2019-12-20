Afik Group’tan anlamlı yardım bağışı

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası güçlü bir konuma sahip olan Afik Group yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiriyor.

Afik Group Caesar İskele’de yardıma muhtaç kişilere bugün Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığı ile 204 adet yeni yıl erzak paketi bağışladı.

Hasan Kıraner yaptığı açıklamada, “Afik Group olarak bu bölgeye yatırım yaptık, yatırımlarımız devam ediyor biz bu bölgeyi çok seviyoruz bu bölgenin de yanında olmaya her zaman özen gösteriyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Simon Aykut, Direktörümüz Jack Afik olarak tüm ekip duyarlı bir şekilde elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal Hizmetler İskele olarak toplamda 204 yardıma muhtaç aileye gıda yardımı yapıyoruz.inşallah bundan sonra da daha güzel yardımlarımızı da devam ettireceğiz” dedi. (MHA)