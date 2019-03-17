Dünya

Afganistan’da Taliban saldırısı: “22 ölü”

17 Mart 2019

Taliban militanlarının, Afganistan’ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 22 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kaysar’ın Erkelil bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma yaşandığını belirtti.

Çatışmada 22 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahmani, 20 militanın da yaralandığını söyledi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş de çatışmada 11 militanın öldürüldüğünü aktararak, bölgeye çok sayıda destek gücü gönderildiğini kaydetti.

Taliban’dan yapılan açıklamada ise saldırıda 4 güvenlik görevlisinin de esir alındığı öne sürüldü.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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