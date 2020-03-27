Dünya

Afganistan’da koronavirüs nedeniyle 10 bin mahkum serbest bırakılacak

27 Mart 2020

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle 10 bin mahkumun serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

Afganistan Hapishaneler Genel Başkanı Ahmad Raşid Totahil, basına yaptığı açıklamada, Gani’nin koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı kararla yaklaşık 10 bin mahkumun serbest bırakılacağını söyledi.

Kararın, 55 yaş üstü, çocuk, kadın ve ağır hastalığı olan mahkumları kapsadığını ifade eden Totahil, ülke içi ve dışı güvenlik tehdidi oluşturan mahkumların serbest bırakılmayacağını belirtti.

Totahil, serbest bırakılma sürecinin 10 gün içerisinde başlayacağını kaydetti.

Vaka sayısı 90’ı geçti

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 90’ı geçerken, ölü sayısı 3 oldu.

Salgının artmasıyla ülkenin İran sınırındaki Herat, Farah ve Nimruz vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ülke genelinde hastalığa karşı önlemler de artırıldı. Tüm şehirlerde dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

Şehirlerarası giriş çıkışlara sağlık personeli yerleştirilerek tüm yolcular kontrolden geçiriliyor.

Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde okullar, üniversiteler ve medreselerde eğitime ara verilirken, Uluslararası Nevruz Kutlamaları ve çiftçi bayramının yanı sıra tüm spor etkinlikleri de iptal edilmişti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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