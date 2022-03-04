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Dünya

Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı

4 Mart 2022
Afganistan







Afganistan’ın Paktiya vilayetinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Taliban yönetiminin Paktiya Emniyet Amiri Mevlevi Keramet, Paktiya’nın Dend Patan ilçesinde bir camide akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.




Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Keramet, 18 kişinin de yaralandığını söyledi.



Görgü tanıkları ise saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 20’den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



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4 Mart 2022


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