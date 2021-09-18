Afganistan’da bombalı saldırılar: 3 kişi hayatını kaybetti

Afganistan yine bombalı saldırıların hedefinde.

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar eyaletinin merkezi Celilabad’da görgü tanıklarının ifadelerine göre Taliban araçlarını hedef alan 3 ayrı bombalı saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. Ölenlerin Taliban üyesi olup olmadığı netleşmedi.

Başkent Kabil’de de bir bombalı saldırı meydana geldi. Polis yetkilileri bir bombanın infilak etmesi sonucunda 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Bombanın hedefi netleştirilemedi.

Saldırıları üstlenen taraf henüz olmadı. Ancak Taliban’a karşı olan DEAŞ terör örgütünün Afganistan’ın doğusunda varlık gösterdiği biliniyor.

ABD birliklerinin Afganistan’ı terk etmesi ve Taliban’ın ülkeye tamamen hakim olmasının ardından ilk kez böyle saldırılar düzenlenmiş oldu.