Açık artırma ile hurda satışı yapacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırma usulü ile hurda demir satışı yapacak.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırma usulü ile hurda demir satışı yapacak.

Daireden yapılan açıklamaya göre, hurda demirin yanında hurda aküler de bulunuyor. Satış 6 Nisan Salı, saat 10:00’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin Haspolat’taki ambarında yapılacak.

Malzemelerin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin Haspolat’taki ambarı, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki Su işleri Dairesi ve DÜÇ Margo ve Çömlekci Çiftliklerinde bulunduğu kaydedildi.

Satışa katılmak için gerekli olan şartnamenin, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım Şubesinden temin edilmesi gerekiyor.

Katılım için ayrıca 45 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve Devlet’e vergi borcu olmadığına dair belge gerektiği belirtildi. Akü satışına katılmak için ek olarak Çevre Dairesinden Akü taşıma ve muhafaza izin belgesi gerektiği ifade edildi.

Bilgi için tahsis edilen hat: 228-5940-41 (dahili 239) olarak açıklandı.