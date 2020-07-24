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ABD’nin yüzde 60’ı çocuklarını okula göndermek istemiyor

24 Temmuz 2020
ABD

ABD’de yapılan araştırmaya göre, ailelerin yüzde 60’ının çocuklarını salgın nedeniyle sonbaharda okula göndermek istemedikleri ortaya çıktı.
Kaiser Aile Vakfı (KFF) tarafından yapılan ve sonuçları internet sitesinde yayımlanan ankete göre, öğrenci ailelerinin yarıdan fazlasının okulların açılması durumunda çocuklarına virüs bulaşma endişesi taşıdığı belirtildi.

Ankette, ailelerin yüzde 60’ı çocuklarına COVID-19 bulaşma ihtimaline karşılık okulların açılış tarihinin ertelenmesini tercih ederken, yüzde 34’ü ise okulların salgına rağmen bir an önce açılması gerektiğini kaydetti.

KFF Direktörü Liz Hamel, “Ailelerin önünde iki kötü seçenek var; Ya kendilerini, çocuklarını ve öğretmenleri riske atarak okula gönderecekler ya da çocuklarının akademik ve sosyal olarak geri kalmasını kabul edecekler” ifadesini paylaştı.

Okulların açılıp açılmayacağı hala tartışılıyor

 

Siyasi parti bazında ise Demokrat seçmen ailelerin yüzde 87’si virüsün bulaşma ihtimali en düşük seviyeye gerileyene kadar okulların açılmasının ertelenebileceği görüşünü savunurken, bu oran Cumhuriyetçi seçmenlerde ise yüzde 36’da kaldı.

Etnik açıdan da beyaz ailelerin yüzde 51’i okulların ertelenmesine sıcak bakarken, bu oranın siyahi aileler ve diğer kesimlerde yüzde 76’ya çıktığı görüldü.

Dünyada COVID-19’un en fazla etkilediği ülke olan ABD’de yaz sonu okulların açılıp açılmayacağı konusu hala tartışılıyor.

Trump yönetimi okulların açılması yönünde görüş belirtip valilere baskı uygularken, her eyalet salgının durumuna göre kendisine yol haritası çizmeye çalışıyor.


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