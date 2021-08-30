ABD’nin silahları Taliban’da

Amerikan ordusu Afganistan’dan çekildi. Kabil Havaalanı’nda kalan az sayıda askerin çekilmesi için saatler kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri geride yüzlerce silah ve mühimmat bıraktı.

ABD’nin Afganistan’a verdiği silahlar Taliban’ın eline geçti

Amerikan ordusuna ait tanklar, zırhlı araçlar, makineli tüfek ve tabancalar…

85 milyar dolar değerinde silah şimdi Taliban kontrolünde.

İngiliz The Times gazetesinin, Washington’un açıkladığı resmi rakamlardan yola çıkarak hazırladığı grafik tabloyu gözler önüne serdi.

Taliban’ın yeni silahları arasında bazıları zırhlı, bazıları mayın korumalı ya da yüksek kabiliyetli 70 bin araç bulunuyor.

ABD’nin çok sayıda zırhlı araç, uçak ve helikopteri artık Taliban’a ait

Binlerce gece görüş gözlüğü on binlerce tüfek ve tabanca da ele geçirdiklerinden bazıları. Ancak asıl tartışılan konu, Taliban’ın Amerikan uçak ve helikopterlerini alması oldu.

Amerikan medyası, 100’den fazla helikopter ve 60’dan fazla uçaktan birçoğunun Taliban’ın kontrolüne geçmesini eleştiriyor. “Amerika Birleşik Devletleri’nin sayesinde Taliban’ın artık bir hava kuvvetleri var” yorumları yapılıyor.

Taliban güçlerinin ele geçirdiği Blackhawk helikopterle havalandığı görüntülerin ardından, “Bu kişiler ne zaman eğitildi” sorusu dile getirilmeye başlandı.

Taliban bu silahlardan bazılarını teslim olan ya da yenilen Afgan güçlerinden aldı. Apar topar askeri üslerden ayrılan Amerikan ordusu da mühimmatın bir kısmını geride bırakmıştı.