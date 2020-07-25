Dünya

ABD’nin insan hakları ödülü verdiği Askarov cezaevinde hayatını kaybetti

25 Temmuz 2020
Azimcan Askarov
Azimcan Askarov

Kırgızistan’da, ABD Dışişleri Bakanlığının insan hakları ödülü sahibi hükümlü 69 yaşındaki Azimcan Askarov cezaevinde zatürre nedeniyle yaşamını yitirdi.

Başbakanlık Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle kaldığı cezaevi sağlık merkezine başvuran hükümlü Askarov’un cezaevi hastanesinde yatmayı reddettiği belirtildi.

Birçok kronik hastalığı olan Askarov’un zatürre teşhisi ile cezaevi hastanesine 24 Temmuz’da kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, Askarov’un nöbetçi doktorun gözetiminde solunum cihazına bağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, tedavi edilmeyi reddeden hükümlü Askarov’un iki defa solunum cihazının maskesini kendi başına çıkarması üzerine hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kırgızistan’ın güneyinde bir sivil toplum kuruluşunun yöneticiliğini yapan gazeteci Askarov, 10-15 Haziran 2010’da Kırgızlarla Özbekler arasında yaşanan çatışma sırasında etnik gerilime sebep olmak ve bir polisi öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2015’te Askarov’u “insan hakları ödülüne” layık görmüştü. Ödülü, ABD’de 15 Temmuz’da düzenlenen törenle Askarov’un oğlu Şerzod Askarov teslim almıştı.

Askarov’un söz konusu ödüle layık görülmesi, ABD ile Kırgızistan arasında krize yol açmıştı.

Hükümet, ABD ile 19 Mayıs 1993’te imzalanan ve ortak iş birliği konularında geniş kolaylıklar ile ayrıcalıkları öngören anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmişti.

 


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of ABD ve İngiltere, Rusya’yı uydu silahı geliştirmek ve test etmekle suçladı

ABD ve İngiltere, Rusya’yı uydu silahı geliştirmek ve test etmekle suçladı

23 Temmuz 2020
Photo of Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyon 450 bini aştı

Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyon 450 bini aştı

23 Temmuz 2020
Photo of Karadeniz’deki tatbikata ilişkin Rusya’dan açıklama: Yakından izliyoruz

Karadeniz’deki tatbikata ilişkin Rusya’dan açıklama: Yakından izliyoruz

23 Temmuz 2020
Photo of Kaliforniya, Kovid-19 vakalarında New York’u geçerek ABD’de ilk sırayı aldı

Kaliforniya, Kovid-19 vakalarında New York’u geçerek ABD’de ilk sırayı aldı

23 Temmuz 2020
Photo of Nijerya’da sel felaketi: 6 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’da sel felaketi: 6 kişi hayatını kaybetti

23 Temmuz 2020
Photo of ABD’ye seyahat yasağı

ABD’ye seyahat yasağı

23 Temmuz 2020
Photo of BM: Kovid-19 Arap ekonomisinde 152 milyar dolar gelir kaybına neden olabilir

BM: Kovid-19 Arap ekonomisinde 152 milyar dolar gelir kaybına neden olabilir

23 Temmuz 2020
Photo of Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyon 374 bin 482’ye yükseldi

Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyon 374 bin 482’ye yükseldi

23 Temmuz 2020
Photo of Yunan Donanma Kaynağı: Birimler her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır.

Yunan Donanma Kaynağı: Birimler her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır.

22 Temmuz 2020
Photo of Japonya tatile gideceklere para verecek

Japonya tatile gideceklere para verecek

22 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı