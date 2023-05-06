ABD'nin F-16 savaş uçağı düştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

ABD’nin F-16 savaş uçağı düştü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü.

ABD’ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore’de düştü.

Güney Kore ajansı Yonhap’ın haberine göre, ABD’nin F-16 savaş uçağı, yerel saatle 09.45’te başkent Seul’ün yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alan Pyeongtaek kentindeki Osan Hava Üssü yakınlarında düştü.

Düşmenin etkisiyle alev alan uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti.


İtfaiye ekipleri, kazada herhangi bir sivil yapının zarar görmediğini açıkladı.

Pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan atlaması ve bölgede yerleşim alanı bulunmaması nedeniyle kazada can kaybı olmadı.

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Tags:ABDf-16güney kore
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