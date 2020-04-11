ABD’li Senatör Graham, Çin’in koronavirüs nedeniyle ‘cezalandırılmasını’ istedi

Fox News yayınına katılan Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, pandeminin Çin hükümeti ve onun uygulamaları nedeniyle başladığını ve bunun Çin’de ortaya çıkan üçüncü hastalık olduğunu ifade etti.

ABD’nin Çin’i davranışlarını değiştirmeye zorlaması gerektiğini belirten Graham, “Çin’e olan borcumuzun bir kısmının silinmesini istiyorum, çünkü bizim onlara değil, onların bize ödeme yapması gerekiyor” dedi.

Graham, Çin’in çok sert bir şekilde cezalandırılması gerektiğini, böylece bunun gelecekte caydırıcı bir rol oynayacağını ileri sürdü.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’i Amerikan makamlarının Kovid-19 ile mücadele eylemlerini itibarsızlaştırmak ve koronavirüs salgınıyla ilgili dezenformatif bilgi yaymakla suçlamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi, son 24 saatte ABD’de 2 bin 108 koronavirüs hastasının hayatını kaybettiğini bildirdi. Bununla birlikte ABD, İtalya’dan sonra dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün meydana geldiği ülke oldu.