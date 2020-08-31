Dünya

AB’den Covid-19 aşısına 400 milyon euro destek

31 Ağustos 2020
AB'den covid-19 aşısı destek

Avrupa Birliği’nin çok uluslu aşı çalışmasına 400 milyon euro maddi destek sağlayacağı bildirildi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Mauritius’ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir

Mauritius’ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir

26 Ağustos 2020
Photo of Okulların açılmasında ülke ülke son durum

Okulların açılmasında ülke ülke son durum

25 Ağustos 2020
Photo of Güney Kore yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya

Güney Kore yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya

25 Ağustos 2020
Photo of Rusya’nın corona virüs aşısını alacak ilk ülke belli oldu

Rusya’nın corona virüs aşısını alacak ilk ülke belli oldu

25 Ağustos 2020
Photo of Kaliforniya’da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti

Kaliforniya’da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti

25 Ağustos 2020
Photo of Sırtından 7 kurşunla vuruldu

Sırtından 7 kurşunla vuruldu

24 Ağustos 2020
Photo of Yunanistan navtex yayımladı

Yunanistan navtex yayımladı

24 Ağustos 2020
Photo of Adana’daki orman yangınında 6 köy boşaltıldı

Adana’daki orman yangınında 6 köy boşaltıldı

24 Ağustos 2020
Photo of Irak’ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi

Irak’ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi

23 Ağustos 2020
Photo of 16 yaşında kız çocuğunun 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradığı iddiası İsrail’i karıştırdı

16 yaşında kız çocuğunun 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradığı iddiası İsrail’i karıştırdı

23 Ağustos 2020
Başa dön tuşu
Kapalı