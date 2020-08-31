AB’den Covid-19 aşısına 400 milyon euro destek

Avrupa Birli\u011fi'nin \u00e7ok uluslu a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na 400 milyon euro maddi destek sa\u011flayaca\u011f\u0131 bildirildi.\r\nAvrupa Birli\u011fi (AB) Komisyonu, yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131 i\u00e7in \u00e7ok uluslu a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 COVAX'a 400 milyon euro (Yakla\u015f\u0131k 3.5 milyar lira) katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\nAB Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Ursula von der Leyen, D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6), K\u00fcresel A\u015f\u0131 ve Ba\u011f\u0131\u015f\u0131klama \u0130ttifak\u0131 (GAVI) ve Salg\u0131n Hastal\u0131klara Haz\u0131rl\u0131k \u0130\u00e7in Yenilik Koalisyonu (CEPI) \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde kurulan, a\u015f\u0131ya adil ve e\u015fit k\u00fcresel eri\u015fimi hedefleyen COVAX mekanizmas\u0131na kat\u0131lacaklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nAB Komisyonu'nun COVAX'a 400 milyon euro katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Von der Leyen, salg\u0131na kar\u015f\u0131 tek yolun k\u00fcresel i\u015f birli\u011fi oldu\u011funu vurgulad\u0131.\r\n\r\nCOVAX mekanizmas\u0131, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 al\u0131m\u0131na y\u00f6nelik farkl\u0131 \u00fcreticilerle m\u00fczakereler y\u00fcr\u00fct\u00fcyor.