Dünya

ABD’den İspanya’ya giden vatandaşlarına: ‘Tecavüz’e karşı önlem alın’

6 Şubat 2020

Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) bu hafta yapılan açıklamada İspanya’ya gidecek olan Amerikan vatandaşları cinsel taciz ve tecavüz riskine karşı önlem alma konusunda uyarıldı.

Uyarı, İspanya İçişleri Bakanlığı’nın ülkede son beş yıl içerisinde turizm veya eğitim amaçlı gelen Amerikalılara karşı taciz ve tecavüzlü saldırı vakalarında artış yaşandığını duyurmasının ardından geldi.

Günde ortalama 32 cinsel saldırı

İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin yayınladığı raporda özellikle 2019 yılının ilk 9 ayı içerisinde 11 bin 587 vaka ile son beş yıldaki en fazla artışın yaşandığı kaydediliyor. Bu sayı günde ortalama 32 cinsel saldırı yaşandığı anlamına geliyor. 2020’nin ilk ayı içerisinde şimdiden 6 vaka rapor edildi.

Konuya ilişkin resmi bir raporun hazırlanmasına ise yılbaşı gecesi İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Murcia şehrinde 3 Amerikalı kadının tecavüze uğradıklarını polise bildirmelerinin ardından karar verildi.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İran CIA ajanı Emir Rahimpur’a verilen idam cezasını onadı

İran CIA ajanı Emir Rahimpur’a verilen idam cezasını onadı

4 Şubat 2020
Photo of İngiltere’de para için yüzlerce kadını boş yere ameliyat eden doktorun 11 bin hastası geri çağrılacak

İngiltere’de para için yüzlerce kadını boş yere ameliyat eden doktorun 11 bin hastası geri çağrılacak

4 Şubat 2020
Photo of Uber, Meksika’da virüslü yolcu taşıyan iki şöförü ve 240 yolcuyu engelledi

Uber, Meksika’da virüslü yolcu taşıyan iki şöförü ve 240 yolcuyu engelledi

4 Şubat 2020
Photo of Koronavirüs korku ve ırkçılığı tüm dünyaya yayıyor

Koronavirüs korku ve ırkçılığı tüm dünyaya yayıyor

4 Şubat 2020
Photo of Japonya’da yolcu gemisi koronavirüs karantinasında

Japonya’da yolcu gemisi koronavirüs karantinasında

4 Şubat 2020
Photo of Uyuşturucu satıcısı, fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderince yakalandı

Uyuşturucu satıcısı, fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderince yakalandı

4 Şubat 2020
Photo of CNN International dünyaya duyurdu! Çinli doktorun anında yayılan mesajı…

CNN International dünyaya duyurdu! Çinli doktorun anında yayılan mesajı…

4 Şubat 2020
Photo of 25 milyonluk hayalet kent

25 milyonluk hayalet kent

4 Şubat 2020
Photo of Corona virüsü Belçika’ya da sıçradı

Corona virüsü Belçika’ya da sıçradı

4 Şubat 2020
Photo of Lastik değiştirirken elleri çamurluğa sıkışan sürücü, 911’i ayak parmaklarıyla aradı

Lastik değiştirirken elleri çamurluğa sıkışan sürücü, 911’i ayak parmaklarıyla aradı

4 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı