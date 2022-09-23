ABD’den İranlıların internete erişimine yardımcı olacak adım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu genel lisansın İran’da internet özgürlüğüne sağlanan desteğin artırılması amacıyla yayımlandığının altı çizildi.

İran’da Mahsa Emini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine başlayan gösterilerin ardından hükümetin internet erişimini kısıtladığına işaret edilen açıklamada, ABD’nin İran halkının “özgür bilgi akışına ve gerçeklere dayalı bilgilere erişimini desteklemek” için harekete geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu genel lisansın, bulut bilişim hizmetlerine erişimden çevrim içi güvenlik ve gizliliğin geliştirilmesi için daha iyi araçlara kadar, teknoloji şirketlerinin İran’daki insanlara daha fazla dijital hizmet sunabilmelerine izin vereceği aktarıldı.

“Lisans İranlılara sunulan internet hizmetleri yelpazesini genişletecek”

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, konuya ilişkin açıklamasında, “Cesur İranlılar Mahsa Emini’nin ölümünü protesto etmek için sokaklara çıkarken, ABD, İran halkına ücretsiz bilgi akışına verdiği desteği iki katına çıkarıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Yayımlanan genel lisansın İranlılara sunulan internet hizmetleri yelpazesini genişleteceğini belirten Adeyemo, İran halkının hükümetin onları denetleme ve sansürleme çabalarına karşı koymak için daha donanımlı olmasına yardımcı olduklarını ifade etti.

Emini’nin ölümü ülkede infiale yol açmıştı

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini’yi bir saatlik “brifing” için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Emini’nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.

Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının “aniden” bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini’nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.

Emini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında, Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.