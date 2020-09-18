ABD’deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi

ABD’nin batı yakasındaki eyaletlerde son bir ayda en az 34 kişinin ölümüne sebep olan orman yangınlarının, gelecek günlerde sıcaklığın artması ile büyümeye devam edeceği beklenirken, California eyaleti tarihinde kaydedilen en yüksek sıcaklığın ağustos ayında yaşandığı belirtildi.

ABD’nin batı yakasındaki eyaletlerde son bir ayda en az 34 kişinin ölümüne sebep olan orman yangınlarının, gelecek günlerde sıcaklığın artması ile büyümeye devam edeceği beklenirken, California eyaleti tarihinde kaydedilen en yüksek sıcaklığın ağustos ayında yaşandığı belirtildi.

California Valisi Gavin Newsom, basın açıklamasında, son bir ayda en az 25 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan büyük orman yangınlarının iklim değişikliğinin gerçekliğini gösterdiğini vurguladı.

Vali Newsom, ”Eyaletteki ortalama sıcaklıklar, 1980’den bu yana üç derece arttı ve eyalet tarihinde kaydedilen en yüksek sıcaklık ağustos ayında görüldü. İtfaiyeciler yangınla muazzam mücadele ediyorlar, ancak gerçek mücadele iklim değişikliğine karşı verdiğimiz savaştır.” ifadelerini kullandı.