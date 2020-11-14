ABD’deki canlı yayında köprü çöktü: Muhabir ve kameraman son anda kurtuldu

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde canlı yayın sırasında muhabirin de üzerinde bulunduğu köpürün bir kısmı çöktü.

FOX 46 Charlotte kanalının muhabiri, olay sırasında yoğun yağış nedeniyle Alexander bölgesinde yaşanan seli canlı yayında aktarıyordu.

Robert’ın sözlerinden saniyeler sonra köprünün bir kısmı yerle bir oldu.

Roberts olayın şokuyla çığlık atarak köprüden uzaklaşırken, kameraman Jonathan Monté de hızlıca köprünün üzerinden kaçmayı başardı.

Muhabir, olaydan sonra Twitter hesabındaki paylaşımında olayı ucuz atlattıkları için çok sevinçli olduğunu söyledi.

Bölgede perşembeden beri süren yağış ve fırtına sele neden olurken, yetkililer acil durum uyarısında bulundu.

Yağışların haftasonu azalması ve tehlikenin geçmesi bekleniyor.