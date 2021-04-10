ABD’de zehirlediği evsizlerin videosunu çeken kişi 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD'de, 38 ya\u015f\u0131ndaki Californial\u0131 William Cable, kand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 8 evsizi biber gaz\u0131 yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan kimyal bir madde ile zehirledi. Evsizlerin nefes almada g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti\u011fi, mide a\u011fr\u0131s\u0131ndan k\u0131vrand\u0131\u011f\u0131 anlar\u0131 videoya \u00e7eken Cable 4 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\nABD\u2019nin California eyaletinde 8 evsizi zehirleyip video \u00e7eken ki\u015fi, eyalet mahkemesince 4 y\u0131l hapse mahkum edildi.\r\n\r\nYetkililer, 38 ya\u015f\u0131ndaki William Cable'\u0131n insanlar\u0131 zehirlemek i\u00e7in biber gaz\u0131 yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan "oleoresin capsicum" isimli madde kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 yiyeceklerden verdi\u011fini bildirdi.\r\n\r\nCable\u2019\u0131n, zehirli kar\u0131\u015f\u0131mlar\u0131 yemeleri kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda 8 evsize bira ve yiyecek teklif etti\u011fini aktaran yetkililer, nefes almada g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7eken, a\u011f\u0131z ve mide a\u011fr\u0131s\u0131ndan k\u0131vranan kurbanlar\u0131 da videoya ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\nKuzey California\u2019ya ba\u011fl\u0131 San Andreas\u2019ta mahkeme, evsizleri yaralamak ve zehirlemekten su\u00e7lu bulunan Cable\u2019\u0131 4 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131rd\u0131.\r\n\r\n