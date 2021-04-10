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ABD’de zehirlediği evsizlerin videosunu çeken kişi 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

10 Nisan 2021
William Cable





ABD’de, 38 yaşındaki Californialı William Cable, kandırdığı 8 evsizi biber gazı yapımında kullanılan kimyal bir madde ile zehirledi. Evsizlerin nefes almada güçlük çektiği, mide ağrısından kıvrandığı anları videoya çeken Cable 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





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10 Nisan 2021


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