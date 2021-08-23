Dünya

ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

23 Ağustos 2021
abd silahlı saldırı





ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede dün düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

ABD’de Denver polisi, kentin eğlence mekanlarıyla ünlü LoDo bölgesinde pazar günü bir gece kulübü yakınında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Yaralıların hayati tehlikesi yok

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Aynı bölgede, 7 Ağustos’ta gerçekleşen silahlı saldıra 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.





Etiketler
23 Ağustos 2021


Başa dön tuşu