ABD’de silah şiddeti: Son 1 ayda 70’ten fazla kişi öldü

ABD’de silahlı saldırılarla ilgili olayları takip edip derleyen “Silahlı Şiddet Arşivi” (GVA) adlı kuruluşun verileri, ülkedeki silahlı saldırıların hız kesmediğini ortaya koydu.

2021 başından bu yana 150’ye yakın toplu silahlı saldırının (saldırgan hariç en az 4 kişinin vurulduğu silahlı saldırılar) rapor edildiği ABD’de son 1 aylık süre içinde 45 toplu silahlı saldırı yaşandığı kayda geçti. Bu saldırılarda en az 72 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi de yaralandı.