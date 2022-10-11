ABD’de pitbull dehşeti: İki çocuk öldü, anne ağır yaralandı

Gibson, evcil hayvanların neden saldırganlaştığının bilinmediğini ve saldırının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü söyledi:

Hiç iyileşmeyecek bir kalpten başka kalıcı bir hasar yok gibi duruyor.

Anne Bennard’ın arkadaşı Kelsey Canfield, Cheeck ve Mia adlı köpeklerin 8 yıldır herhangi bir saldırganlık belirtisi göstermediğini ifade etti:

Çocuklar, Bennard’ın her şeyiydi. Bir tehlike olsaydı, köpekleri asla çocuklarının yakınına getirmezdi.

Independent Türkeç, Fox News, New York Post